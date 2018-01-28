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| | Дональд Трамп назвал несправедливой торговлю между Евросоюзом и США

Дональд Трамп назвал несправедливой торговлю между Евросоюзом и США

Сегодня, 13:54
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп поведал о проблемах с ЕС в плане торговли. Глава США обвиняет Евросоюз в обмане, который связан с товарооборотом, сообщает Daily Mail.

Дональд Трамп назвал несправедливой торговлю между Евросоюзом и США

 

Дав интервью журналисту из Британии Пирсу Моргану, Дональд Трамп рассказал, что ЕС ведет себя несправедливо по отношению к Вашингтону в сфере торговли.

Суть в том, что товары из Брюселя поступают на территорию США с малым налогом, а то и вовсе без него. Такого права у Америки нет, их товары запрещают ответно экспортировать в страны Европы. Помимо ЕС, Дональд Трамп подчеркнул, что есть еще обидчики американского государства, но оставил их в тайне.

Как известно, американское правительство не против вернуть хорошие отношения с Россией и хочет пересмотреть все ранее наложенные санкции. На большой конференции, которая была в декабре, Владимир Путин сказал, что никакого прогресса нет в этом плане. США ставит Россию на одном уровне с Ираном, Северной Кореей, но при этом ждет взаимоотношений, которые будут приносить положительные отблески.
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