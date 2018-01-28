Китай просит Японию нацелиться на совместные действия по улучшению отношений

Глава МИД Китая Ван И попросил своего коллегу из Японии Таро Коно, который посетил Пекин с официальным визитом, нацелиться на совместные действия для улучшения отношений между государствами.

Домбровский Сергей

По словам Таро Коно, Токио ценит взаимодействие с КНР и желает двигаться в сторону заключения взаимовыгодных договоренностей. На данный момент отношения между Японией и Китаем по некоторым вопросам зашли в тупик, стороны понимают необходимость изменять существующее положение вещей и готовы к диалогу. Токио и Пекин настаивают на соблюдении резолюции Совет Безопасности ООН в проблеме на Корейском полуострове. Таро Коно и Ван И упомянули о необходимости проведения переговоров между представителями Токио, Пекина и Сеула.Главы внешних ведомств КНР и Японии пообщались на тему сложностей и проволочек при решении дипломатических вопросов, с которыми нередко сталкиваются консулы, отстаивая интересы своей страны. Ранее премьер Японии Синдзо Абэ выразил надежду на то, что Москва и Токио смогут договориться о сотрудничестве в различных сферах.