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| | Путин поздравил Земана с победой на президентских выборах

Путин поздравил Земана с победой на президентских выборах

Вчера, 22:51
Глава России Владимир Путин поздравил по своего коллегу из Чехии Милоша Земана с победой на президентских выборах. Второй раунд голосования выдался напряженным, но вполне прогнозируемым. Земан обошел своего конкурента по числу сторонников почти во всех регионах.

Путин поздравил Земана с победой на президентских выборах

 

По мнению экспертов, данную победу ожидали многие, поэтому политологи не удивляются результатам голосования. Путин послал Земану свои поздравления с важной победой в борьбе за президентское кресло. Для Москвы результаты голосования в Чехии являются важными, поскольку выигравший кандидат считается сторонником политики сближения Праги и России. Земан неоднократно просил государственных деятелей из стран ЕС активно выступать за улучшение отношений с РФ, так как сотрудничество лучше, нежели противостояние.

Путин поблагодарил своего коллегу из Чехии за поддержку и желание наладить контакты в различных сферах деятельности. По мнению главы России, жители страны на голосовании не просто помогли Земану в очередной раз получить президентское кресло, они фактически выбрали политический курс государства на ближайшие годы.
Домбровский Сергей
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