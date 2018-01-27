Путин поздравил Земана с победой на президентских выборах

Глава России Владимир Путин поздравил по своего коллегу из Чехии Милоша Земана с победой на президентских выборах. Второй раунд голосования выдался напряженным, но вполне прогнозируемым. Земан обошел своего конкурента по числу сторонников почти во всех регионах.

Домбровский Сергей

По мнению экспертов, данную победу ожидали многие, поэтому политологи не удивляются результатам голосования. Путин послал Земану свои поздравления с важной победой в борьбе за президентское кресло. Для Москвы результаты голосования в Чехии являются важными, поскольку выигравший кандидат считается сторонником политики сближения Праги и России. Земан неоднократно просил государственных деятелей из стран ЕС активно выступать за улучшение отношений с РФ, так как сотрудничество лучше, нежели противостояние.Путин поблагодарил своего коллегу из Чехии за поддержку и желание наладить контакты в различных сферах деятельности. По мнению главы России, жители страны на голосовании не просто помогли Земану в очередной раз получить президентское кресло, они фактически выбрали политический курс государства на ближайшие годы.