Путин поздравил Земана с победой на президентских выборах

По мнению экспертов, данную победу ожидали многие, поэтому политологи не удивляются результатам голосования. Путин послал Земану свои поздравления с важной победой в борьбе за президентское кресло. Для Москвы результаты голосования в Чехии являются важными, поскольку выигравший кандидат считается сторонником политики сближения Праги и России. Земан неоднократно просил государственных деятелей из стран ЕС активно выступать за улучшение отношений с РФ, так как сотрудничество лучше, нежели противостояние.
Путин поблагодарил своего коллегу из Чехии за поддержку и желание наладить контакты в различных сферах деятельности. По мнению главы России, жители страны на голосовании не просто помогли Земану в очередной раз получить президентское кресло, они фактически выбрали политический курс государства на ближайшие годы.