Зюганов назвал картину «Смерть Сталина» провокационной

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов счел данную комедию, позорящей облик российского народа и самого советского вождя. Политик жестко раскритиковав работу известного шотландского сатирика и режиссера Армандо Ианнуччи.

Пойда Анна

По мнению Геннадия Зюганова, данная работа даже не достойна носить название художественный фильм, поскольку является «отвратительной и низкопробной подделкой», цель которой унизить Россию, спровоцировав скандал. Он даже не смог досмотреть эту ленту до конца, в которой высмеивается советская власть.Политик требует запретить трансляцию таких фильмов, которые насаждают «русофобию и антисоветизм», поэтому он активно приветствовал отзыв прокатного удостоверения у «Смерти Сталина» представителями Минкультуры страны.