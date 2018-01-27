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| | Зюганов назвал картину «Смерть Сталина» провокационной

Зюганов назвал картину «Смерть Сталина» провокационной

Вчера, 19:42
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов счел данную комедию, позорящей облик российского народа и самого советского вождя. Политик жестко раскритиковав работу известного шотландского сатирика и режиссера Армандо Ианнуччи.

Зюганов назвал картину «Смерть Сталина» провокационной

 

По мнению Геннадия Зюганова, данная работа даже не достойна носить название художественный фильм, поскольку является «отвратительной и низкопробной подделкой», цель которой унизить Россию, спровоцировав скандал. Он даже не смог досмотреть эту ленту до конца, в которой высмеивается советская власть.

Политик требует запретить трансляцию таких фильмов, которые насаждают «русофобию и антисоветизм», поэтому он активно приветствовал отзыв прокатного удостоверения у «Смерти Сталина» представителями Минкультуры страны.
Пойда Анна
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