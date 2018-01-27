Постред США при ООН Хейли отрицает любовные отношения с Трампом

Постпред США при ООН Никки Хейли опровергла слухи о любовной связи между ней и действующим президентом США Дональдом Трампом. По ее словам, слухи о ее неформальных отношениях с американским лидером не соответствуют действительности.

Дарья Светозарова

Информация о том, что между нынешним постредом ООН и главой Белого дома имел место роман, содержится в книге Майкла Вольфа «Огонь и ярость». Автор не стал называть имя любовницы американского лидера во всеуслышание, но сообщил страницу книги и абзац, где оно упоминается. Уловка сработала – любопытные американцы сразу бросились раскупать произведение и выяснили, что речь идет о Никки Хейли. В книге указано, что госпожа постпред часто составляла Трампу компанию в самолете в отсутствие других пассажиров.Известно, что во время избирательной компании Хейли не числилась среди сторонников Трампа. Тем не менее, это не помешало нынешнему главе государства пригласить ее на работу в администрацию – Никки согласилась.