Интернет-блогеры продемонстрировали снимки опытного образца зенитки 2С38

Интернет-блогеры опубликовали в Сети фотографии опытного образца боевой машины 2С38. Машина самоходного артиллерийского комплекса создавалась в рамках проекта «Деривация-ПВО». Фото выложили на портале «Уралвагонзавод».

Новая боевая конструкция способна поражать широкий спектр мишеней в воздухе. Ее представили во время визита зампреда коллегии ВПК России Олега Бочкарева. Блогом заинтересовались в Центре анализа стратегий и технологий bmpd в LiveJournal.

Дарья Светозарова

Проектом «Деривация-ПВО» предусматривается создание мобильного арткомплекса с 57-миллиметровыми снарядами. Основой для проектирования машины 2С38 стала боевая машина пехоты третьей модификации. Поражать 2С38 может крылатые ракеты «воздух-земля», дроны, самолеты тактической операции и вертолеты огневой поддержки, реактивные снаряды залпового огня, а также наземные и наводные цели. Максимальная дистанция поражения составляет шесть тысяч метров, а высота - 4,5 тысячи. При этом скорость мишеней может достигать 500 километров в час.Новая машина оснащена оптико-электронной системой обнаружения и наведения цели, которую разработали на минском предприятии «Пеленг». Угол наблюдения составляет 360 градусов, есть возможность вести и секторное наблюдение.