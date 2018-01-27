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| | Интернет-блогеры продемонстрировали снимки опытного образца зенитки 2С38

Интернет-блогеры продемонстрировали снимки опытного образца зенитки 2С38

Вчера, 17:14
Интернет-блогеры опубликовали в Сети фотографии опытного образца боевой машины 2С38. Машина самоходного артиллерийского комплекса создавалась в рамках проекта «Деривация-ПВО». Фото выложили на портале «Уралвагонзавод».

Интернет-блогеры продемонстрировали снимки опытного образца зенитки 2С38

 

Новая боевая конструкция способна поражать широкий спектр мишеней в воздухе. Ее представили во время визита зампреда коллегии ВПК России Олега Бочкарева. Блогом заинтересовались в Центре анализа стратегий и технологий bmpd в LiveJournal.

Интернет-блогеры продемонстрировали снимки опытного образца зенитки 2С38

 

Проектом «Деривация-ПВО» предусматривается создание мобильного арткомплекса с 57-миллиметровыми снарядами. Основой для проектирования машины 2С38 стала боевая машина пехоты третьей модификации. Поражать 2С38 может крылатые ракеты «воздух-земля», дроны, самолеты тактической операции и вертолеты огневой поддержки, реактивные снаряды залпового огня, а также наземные и наводные цели. Максимальная дистанция поражения составляет шесть тысяч метров, а высота - 4,5 тысячи. При этом скорость мишеней может достигать 500 километров в час.

Новая машина оснащена оптико-электронной системой обнаружения и наведения цели, которую разработали на минском предприятии «Пеленг». Угол наблюдения составляет 360 градусов, есть возможность вести и секторное наблюдение.
Дарья Светозарова
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