Власти США не одобрили строительство «Северного потока-2»

Поддерживая Европу, правительство Соединенных Штатов Америки выступило с открытой критикой в адрес строительства проекта «Северный поток-2». О том, что власти США не поддерживают данный проект, заявил американский госсекретарь Рекс Тиллерсон.

Александр Вест

Рекс Тиллерсон заявил, что проект по возведению «Северного потока-2» является прямой угрозой, подрывающей безопасность всего региона. Власти США заявили, что реализация данного проекта является ещё одним инструментом, с помощью которого Российская Федерация старается укрепить своё политическое влияние на Европу. Ранее Матеуш Моравецки, являющийся премьер-министром Польши, заявил о том, что возведение «Северного потока-2» может стать смертельным для Украины, а для стран в центральной части Европы он несёт непосредственную угрозу безопасности.Стоит также отметить, что энергетическая компания Engie из Франции заявила, что будет выступать в поддержку реализации данного проекта, несмотря на введение санкций со стороны США. Также проект поддержали и в Германии.