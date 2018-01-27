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| | В Самаре прошел митинг против отмены пособий и льгот

В Самаре прошел митинг против отмены пособий и льгот

Вчера, 16:43
В одном из округов Самары прошел митинг, на котором люди требовали не отменять льготы и пособия. Мероприятия было согласовано с властями города.

В Самаре прошел митинг против отмены пособий и льгот

 

Сегодня сквер Родина, который находится в Самаре, собрал почти 1000 граждан. Пенсионеры и льготники пришли в парк на митинг, который был ранее согласован с властями и разрешен в этот день.

Главной темой митингующих была отмена льгот и пособий, которая провелась в 2017 году по приказу губернатора Николая Меркушкина. Новый губернатор уже вернул часть льгот, но по мнению митингующих, этих шагов недостаточно.

В ходе массового мероприятия была принята некая резолюция, которая должна вернуть ранее отмененные пособия. Например, пенсионеры хотят вернуть бесплатный проезд и скидки на коммунальные услуги. Вероятнее всего, 17 февраля пройдет очередная акция протеста в Самаре.
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