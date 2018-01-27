В Самаре прошел митинг против отмены пособий и льгот

Сегодня сквер Родина, который находится в Самаре, собрал почти 1000 граждан. Пенсионеры и льготники пришли в парк на митинг, который был ранее согласован с властями и разрешен в этот день.
Главной темой митингующих была отмена льгот и пособий, которая провелась в 2017 году по приказу губернатора Николая Меркушкина. Новый губернатор уже вернул часть льгот, но по мнению митингующих, этих шагов недостаточно.
В ходе массового мероприятия была принята некая резолюция, которая должна вернуть ранее отмененные пособия. Например, пенсионеры хотят вернуть бесплатный проезд и скидки на коммунальные услуги. Вероятнее всего, 17 февраля пройдет очередная акция протеста в Самаре.