В Самаре прошел митинг против отмены пособий и льгот

В одном из округов Самары прошел митинг, на котором люди требовали не отменять льготы и пособия. Мероприятия было согласовано с властями города.

Сегодня сквер Родина, который находится в Самаре, собрал почти 1000 граждан. Пенсионеры и льготники пришли в парк на митинг, который был ранее согласован с властями и разрешен в этот день.Главной темой митингующих была отмена льгот и пособий, которая провелась в 2017 году по приказу губернатора Николая Меркушкина. Новый губернатор уже вернул часть льгот, но по мнению митингующих, этих шагов недостаточно.В ходе массового мероприятия была принята некая резолюция, которая должна вернуть ранее отмененные пособия. Например, пенсионеры хотят вернуть бесплатный проезд и скидки на коммунальные услуги. Вероятнее всего, 17 февраля пройдет очередная акция протеста в Самаре.