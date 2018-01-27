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| | Немецкие политики назвали санкции против России «мертвой лошадью»

Немецкие политики назвали санкции против России «мертвой лошадью»

Вчера, 15:59
Несколько немецких политиков выразили свое мнение по поводу санкций страны против России. По их мнению, ограничения действуют отрицательно на местных предпринимателей, и никак не помогают решить проблему в Украине.

Немецкие политики назвали санкции против России «мертвой лошадью»

 

Премьер-министры двух немецких земель накануне поделились своим виденьем по поводу антироссийских санкций, которые начало вводить государство в 2014 году.

Речь идет о политиках Саксонии и Тюрингии. Представители восточных немецких земель не поддерживают санкционную политику государства против Российской Федерации. Министры уверены, что подобные ограничения способствуют понижению уровня предприятий в Германии. Местные предприниматели несут убытки. При этом, санкции никак не помогают решить проблему в Украине, на Востоке которой проводятся боевые действия. Ко всему этому политики назвали подобную политику «мертвой лошадью», так как она не имеет никаких положительных результатов.

Антироссийские санкции страны Запада начали проводить с 2014 года, когда Украина обвинила своего восточного соседа в аннексии Крыма и содействии террористам на Востоке страны. РФ опровергает все обвинения, не считая себя участником конфликта.
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