Несколько немецких политиков выразили свое мнение по поводу санкций страны против России. По их мнению, ограничения действуют отрицательно на местных предпринимателей, и никак не помогают решить проблему в Украине.

Премьер-министры двух немецких земель накануне поделились своим виденьем по поводу антироссийских санкций, которые начало вводить государство в 2014 году.Речь идет о политиках Саксонии и Тюрингии. Представители восточных немецких земель не поддерживают санкционную политику государства против Российской Федерации. Министры уверены, что подобные ограничения способствуют понижению уровня предприятий в Германии. Местные предприниматели несут убытки. При этом, санкции никак не помогают решить проблему в Украине, на Востоке которой проводятся боевые действия. Ко всему этому политики назвали подобную политику «мертвой лошадью», так как она не имеет никаких положительных результатов.Антироссийские санкции страны Запада начали проводить с 2014 года, когда Украина обвинила своего восточного соседа в аннексии Крыма и содействии террористам на Востоке страны. РФ опровергает все обвинения, не считая себя участником конфликта.