Варшава возлагает надежды на США в модернизации польской армии

Сегодня Яцек Чапутович, являющийся руководителем Министерства иностранных дел Польши, заявил о том, что польское правительство возлагает большие надежды на США в предстоящей модернизации Вооруженных сил польского государства.

Александр Вест

Данное заявление от Яцека Чапутовича прозвучало после окончания официальной встречи Матеуша Моравецки, польского премьер-министра, с государственным секретарём Соединенных Штатов Америки Рексом Тиллерсоном. Чапутович добавил, что правительство Варшавы возлагает надежды на то, что в модернизации армии Польши примут участие и многочисленные американские промышленные предприятия. Заметим, что Рекс Тиллерсон заявил, что до сих пор эксперты в этой области занимаются обсуждением данной возможности, выразив надежду в том, что все нерешённые проблемы в скором времени будут закрыты.Также Яцек Чапутович напомнил о том, что на территории польского государства постоянно присутствуют американские военные общей численностью, превышающей три тысячи человек.