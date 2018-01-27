Поклонская поведала, куда бы она хотела нанести свой визит

Известный политический деятель Наталья Поклонская рассказала о своих предпочтениях в рабочих командировках. По её словам, она с удовольствием посетила бы Францию, или Сербию.

Александр Вест

Поклонская заметила, что в первую очередь она бы с удовольствием организовала свой визит в Сербию, откуда ей часто приходят разнообразные письма от многих политических деятелей. Также депутат Госдумы заметила, что некоторые её предки раньше проживали на территории Сербии, что несомненно в каком-то смысле связывает её с этим местом. Наталья заявила, что во-вторую очередь она бы осуществила командировку во Францию, откуда ей приходит множество посланий от её французских коллег, с которыми она не раз проводила личные встречи.Также политик добавила, что не прочь посетить Японию, или Индию, которые вызывают у неё неподдельный интерес в связи с множественными приглашениями на разнообразные общественные мероприятия, где будут рады видеть и Поклонскую. Помимо этого, Наталья отметила, что многие иностранцы заявляют ей о своём намерении посетить Крым.