НЛО над Аляской вызвал землетрясение: Инопланетные эксперименты или простое любопытство?

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НЛО над Аляской вызвал землетрясение: Инопланетные эксперименты или простое любопытство?

Специалисты уверены, что НЛО причастны к природным катаклизмам.

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| | Поклонская поведала, куда бы она хотела нанести свой визит

Поклонская поведала, куда бы она хотела нанести свой визит

Сегодня, 15:23
Известный политический деятель Наталья Поклонская рассказала о своих предпочтениях в рабочих командировках. По её словам, она с удовольствием посетила бы Францию, или Сербию.

Поклонская поведала, куда бы она хотела нанести свой визит

 

Поклонская заметила, что в первую очередь она бы с удовольствием организовала свой визит в Сербию, откуда ей часто приходят разнообразные письма от многих политических деятелей. Также депутат Госдумы заметила, что некоторые её предки раньше проживали на территории Сербии, что несомненно в каком-то смысле связывает её с этим местом. Наталья заявила, что во-вторую очередь она бы осуществила командировку во Францию, откуда ей приходит множество посланий от её французских коллег, с которыми она не раз проводила личные встречи.

Также политик добавила, что не прочь посетить Японию, или Индию, которые вызывают у неё неподдельный интерес в связи с множественными приглашениями на разнообразные общественные мероприятия, где будут рады видеть и Поклонскую. Помимо этого, Наталья отметила, что многие иностранцы заявляют ей о своём намерении посетить Крым.
Александр Вест
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