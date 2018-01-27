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| | Глава Пентагона США заявил о подготовке войны с Россией и Китаем

Глава Пентагона США заявил о подготовке войны с Россией и Китаем

Сегодня, 13:53
Глава Пентагона Джеймс Мэттис накануне заявил, что США возобновляют космическую программу, которую в народе называют «Звездные войны». Главным образом эта программа нужна для доминирования в военной сфере над Россией и Китаем.

Глава Пентагона США заявил о подготовке войны с Россией и Китаем

 

Джеймс Мэттис сейчас возглавляет Пентагон. Недавно он дал интервью журналистам, в котором рассказал главные принципы и концепции развития военной промышленности и мощи в США. Больше всего интереса массмедиа было сосредоточено над новой космической программой страны.

Еще во время Холодной войны США имели план доминирования в космосе. Его назвали «Звездные войны» по мотивам одноименной франшизы Джорджа Лукаса. Программа была запущена для наращивания военной мощности в космосе. Американцы поняли, что для того, чтобы иметь преимущество над другими, нужно завоевать и контролировать космос. Для этого страна планировала увеличить количество своих спутников на околоземной орбите. Кроме исследования, космические объекты занимались бы и уничтожением спутников противника. Этим можно было добиться полного доминирования в космосе и контролировать все, что происходит на Земле.

Сейчас программа возобновляется. Главным образом, она предназначена для контроля противников. Сейчас главные оппоненты США это Россия и Китай. Последние больше всего вредят международному авторитету Америки, так как они наращивают мощь своих армий и пытаются обойти их во по всем параметрам.
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