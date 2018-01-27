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| | Путин допустил ошибку, рассказывая о биографии Ломоносова

Путин допустил ошибку, рассказывая о биографии Ломоносова

Сегодня, 13:23
Владимир Путин посетил Казанский федеральный университет, где пообщался с множеством студентов, обсудив жизненный путь выдающегося русского учёного Михаила Ломоносова. Некоторые студенты заметили ошибку в словах президента о биографии Ломоносова.

Путин допустил ошибку, рассказывая о биографии Ломоносова

 

Рассказывая о выдающемся русском учёном-естествоиспытателе, российский лидер допустил ошибку фактического характера, заметив, что Ломоносов достиг Петербурга, выдвинувшись пешком из Архангельска. Никто из студентов не обратил внимание президента на его ошибку, однако, некоторые учащиеся сразу вспомнили, что Михаил направлялся не в Санкт-Петербург, а в Москву. Также не совсем точным является исходный пункт отправления, откуда Ломоносов направился в столицу, так как его путь начался с села под названием Холмогоры, которое лишь расположено в Архангельской области.

Рассказав о путешествии великого русского учёного, Владимир Путин заметил, что его подвиг стал одним из первых примеров образовательной мобильности, добавив, что его решимость и тяга к новым знаниям должна стать примером для нынешних и будущих поколений.
Александр Вест
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