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НЛО над Аляской вызвал землетрясение: Инопланетные эксперименты или простое любопытство?

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| | Блогер назвал Порошенко трижды лжецом после 20 секунд интервью Bloomberg

Блогер назвал Порошенко трижды лжецом после 20 секунд интервью Bloomberg

Сегодня, 12:44
Блогер и экономист из Киева Виктор Скаршевский заявил, что глава Украины Петр Порошенко в интервью с журналистами издания Bloomberg солгал три раза на протяжении 20 секунд. По мнению специалиста, президент не должен позволять себе подобных вольностей трактовки событий.

Блогер назвал Порошенко трижды лжецом после 20 секунд интервью Bloomberg

 

В интервью Bloomberg Порошенко назвал действующего лидера Украины и его правительство, первыми, кто получил транш от МВФ четыре раза подряд, выполнив при этом все обязательства. По словам Скаршевского, в период с 1996 по 2002 годы страна уже принимала транш от Международного валютного фонда более трех раз подряд при разных президентах. По мнению блогера, заявления представителей киевской власти о выполнении всех договоренностей звучат смешно.

Украине удалось решить семь из 19 поставленных задач. Путем несложных математических подсчетов можно определить, что государство осуществило рекомендации МВФ только на 37%. Скаршевский назвал слова Порошенко откровенной ложью, причем глава державы даже не пытается маскироваться, говоря неправду. На Всемирном экономическом форуме в Давосе глава Украины призывал европейских политиков помочь Киеву противостоять агрессии России.
Домбровский Сергей
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