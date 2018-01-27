Блогер назвал Порошенко трижды лжецом после 20 секунд интервью Bloomberg

Блогер и экономист из Киева Виктор Скаршевский заявил, что глава Украины Петр Порошенко в интервью с журналистами издания Bloomberg солгал три раза на протяжении 20 секунд. По мнению специалиста, президент не должен позволять себе подобных вольностей трактовки событий.

Домбровский Сергей

В интервью Bloomberg Порошенко назвал действующего лидера Украины и его правительство, первыми, кто получил транш от МВФ четыре раза подряд, выполнив при этом все обязательства. По словам Скаршевского, в период с 1996 по 2002 годы страна уже принимала транш от Международного валютного фонда более трех раз подряд при разных президентах. По мнению блогера, заявления представителей киевской власти о выполнении всех договоренностей звучат смешно.Украине удалось решить семь из 19 поставленных задач. Путем несложных математических подсчетов можно определить, что государство осуществило рекомендации МВФ только на 37%. Скаршевский назвал слова Порошенко откровенной ложью, причем глава державы даже не пытается маскироваться, говоря неправду. На Всемирном экономическом форуме в Давосе глава Украины призывал европейских политиков помочь Киеву противостоять агрессии России.