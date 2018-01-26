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| | Прокуратура предостерегла от участия в акции Навального 28 января

Прокуратура предостерегла от участия в акции Навального 28 января

Вчера, 20:13
В сети Интернет активно призывают людей к участию в массовом публичном мероприятии, которое будет происходить 28 января 2018 года на Тверской улице города Москвы.

Прокуратура предостерегла от участия в акции Навального 28 января

 

В связи с этим организаторам мероприятия направлены предостережения о недопустимых нарушениях закона. В отправленных письмах с предостережениями указывается, что за организацию несанкционированных публичных мероприятий и участие в них влечет ответственность, которая предусмотрена законодательством РФ впредь до лишения свободы сроком от одного до трёх лет.

Ранее сообщалось, что Алексей Навальный своих сторонников призывал принять участие в акции-протеста в Москве в связи с грядущими выборами Президента Российской Федерации.
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