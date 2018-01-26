Прокуратура предостерегла от участия в акции Навального 28 января

В связи с этим организаторам мероприятия направлены предостережения о недопустимых нарушениях закона. В отправленных письмах с предостережениями указывается, что за организацию несанкционированных публичных мероприятий и участие в них влечет ответственность, которая предусмотрена законодательством РФ впредь до лишения свободы сроком от одного до трёх лет.
Ранее сообщалось, что Алексей Навальный своих сторонников призывал принять участие в акции-протеста в Москве в связи с грядущими выборами Президента Российской Федерации.