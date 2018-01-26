НЛО над Аляской вызвал землетрясение: Инопланетные эксперименты или простое любопытство?

Мнения

НЛО над Аляской вызвал землетрясение: Инопланетные эксперименты или простое любопытство?

Специалисты уверены, что НЛО причастны к природным катаклизмам.

Учёные нашли сенсационный метод поиска гуманоидов: Почему наука не видит пришельцев?

От Редактора

Учёные нашли сенсационный метод поиска гуманоидов: Почему наука не видит пришельцев?

Учёные разработали новую систему поиска.

Сюжеты :

Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы Искусственный интеллект научился предсказывать дату смерти Сергей Семёнов оказался под домашним арестом: С Шурыгиной не встретятся ещё 1,5 года
| | Правительство Польши приняло закон о запрете бандеровской идеологии

Правительство Польши приняло закон о запрете бандеровской идеологии

Вчера, 20:08
Польский сейм принял поправку к закону об Институте национальной памяти, в которой указано, что предусматривается уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до трёх лет за отрицание преступлений украинских националистов. Такое решение поддержали правящие в республике партии "Закон и справедливость", "Кукиз-15" и Польская крестьянская партия. За данный законопроекте проголосовало 279 из 414 депутатов.

Правительство Польши приняло закон о запрете бандеровской идеологии

 

Если вспомнить историю, то речь идёт о геноциде мирного населения во время Второй мировой войны. Тогда на территории современной Польши украинская армия уничтожили более десятка тысяч мирных граждан.

Отметим, что ранее польским сеймом был признан геноцид массовых убийств поляков, которые, как говорят сами поляки, совершили украинские националисты на территории Волыни в 1939-1945 годах.
Новости по теме
Президент Польши впервые отказался подписать принятый в Сейме закон
Президент Польши впервые отказался подписать принятый в Сейме закон

Президент Польши Анджей Дуда впервые за историю отказался подписывать закон, который приняли депутаты Сейма. Речь идет о проекте поправок к закону о массовых

Сенат Польши признал геноцидом Волынскую трагедию
Сенат Польши признал геноцидом Волынскую трагедию

Власти Польши назначили 11 июля Национальным днём памяти жертв геноцида, который устроили украинские националисты во время Второй мировой. Сообщение об этом

Погранслужба Украины отказала во въезде шестерым полякам
Погранслужба Украины отказала во въезде шестерым полякам

Пограничники не пропустила в Украину шестерых поляков. Все они состоят в польской партии «Смена» и ехали в соседнюю страну для проведения памятных акций в

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости