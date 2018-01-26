Правительство Польши приняло закон о запрете бандеровской идеологии

Польский сейм принял поправку к закону об Институте национальной памяти, в которой указано, что предусматривается уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до трёх лет за отрицание преступлений украинских националистов. Такое решение поддержали правящие в республике партии "Закон и справедливость", "Кукиз-15" и Польская крестьянская партия. За данный законопроекте проголосовало 279 из 414 депутатов.

Если вспомнить историю, то речь идёт о геноциде мирного населения во время Второй мировой войны. Тогда на территории современной Польши украинская армия уничтожили более десятка тысяч мирных граждан.Отметим, что ранее польским сеймом был признан геноцид массовых убийств поляков, которые, как говорят сами поляки, совершили украинские националисты на территории Волыни в 1939-1945 годах.