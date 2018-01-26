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| | Мадрид объявил посла Венесуэлы в Испании персоной нон грата

Мадрид объявил посла Венесуэлы в Испании персоной нон грата

Вчера, 18:50
Правительство Испании отреагировало на действия властей Венесуэлы, которые накануне объявили персоной нон грата Хесуса Сильву Фернандеса, посла Испании. В ответ Мадрид дал 72 часа Марио Исеа, главе дипмиссии Венесуэлы, на то, чтобы покинуть Испанию.

Мадрид объявил посла Венесуэлы в Испании персоной нон грата

 

Сегодня об итогах заседания правительства Испании в ходе общения с журналистами поведал официальный представитель Кабинета министров страны Иньиго Мендес де Виго. Он рассказал, что Испания в ответ на действия Венесуэлы принимает аналогичную меру и объявляет пребывание в стране посла Марио Исеа нежелательным. У главы дипломатической миссии есть 72 часа, чтобы покинуть страну, хотя это всего лишь формальность, поскольку ранее он по запросу правительства родной страны отбыл в Венесуэлу.

В четверг правительство Венесуэлы поступило аналогичным путем с послом Испании Хесусом Сильвой Фернандесом, объяснив решение агрессивными действиями и вмешательством во внутригосударственные дела.
Виктория Озерова
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