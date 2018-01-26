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| | В Сети появилось тайное фото Обамы с лидером исламских радикалов

В Сети появилось тайное фото Обамы с лидером исламских радикалов

Вчера, 18:22
Журналист Бенни Джонсок в личном микроблоге в Twitter поделился ранее неизвестным снимком экс-лидера США Барака Обамы. На фото политик запечатлен с главой радикальной организации «Нация ислама» Луисом Фарраханом.

В Сети появилось тайное фото Обамы с лидером исламских радикалов

 

Бенни Джонсон удивил общественность старым снимком Барака Обамы. Ранее эта фотография нигде не была замечена. Журналист объяснил, что фото могло навредить политической карьере экс-лидера США. На снимке Барак Обама запечатлен рядом с Луисом Фарраханом, лидером исламских радикалов. Зарубежные СМИ уточняют, что фотографию сделал фотограф Аския Мухаммад более 10 лет назад. В то время Барак Обама был сенатором штата Иллинойс.

Следует отметить, что Луис Фаррахан является американским общественным деятелем, которого не один раз обвиняли в расизме и антисемитизме. Лидер исламских радикалов неоднократно заявлял, что является сторонником Обамы, но экс-президент старался сторониться Фаррахана во время президентства.
Виктория Озерова
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