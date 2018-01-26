В Сети появилось тайное фото Обамы с лидером исламских радикалов

Бенни Джонсон удивил общественность старым снимком Барака Обамы. Ранее эта фотография нигде не была замечена. Журналист объяснил, что фото могло навредить политической карьере экс-лидера США. На снимке Барак Обама запечатлен рядом с Луисом Фарраханом, лидером исламских радикалов. Зарубежные СМИ уточняют, что фотографию сделал фотограф Аския Мухаммад более 10 лет назад. В то время Барак Обама был сенатором штата Иллинойс.
Следует отметить, что Луис Фаррахан является американским общественным деятелем, которого не один раз обвиняли в расизме и антисемитизме. Лидер исламских радикалов неоднократно заявлял, что является сторонником Обамы, но экс-президент старался сторониться Фаррахана во время президентства.