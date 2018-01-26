В Сети появилось тайное фото Обамы с лидером исламских радикалов

Журналист Бенни Джонсок в личном микроблоге в Twitter поделился ранее неизвестным снимком экс-лидера США Барака Обамы. На фото политик запечатлен с главой радикальной организации «Нация ислама» Луисом Фарраханом.

Виктория Озерова

Бенни Джонсон удивил общественность старым снимком Барака Обамы. Ранее эта фотография нигде не была замечена. Журналист объяснил, что фото могло навредить политической карьере экс-лидера США. На снимке Барак Обама запечатлен рядом с Луисом Фарраханом, лидером исламских радикалов. Зарубежные СМИ уточняют, что фотографию сделал фотограф Аския Мухаммад более 10 лет назад. В то время Барак Обама был сенатором штата Иллинойс.Следует отметить, что Луис Фаррахан является американским общественным деятелем, которого не один раз обвиняли в расизме и антисемитизме. Лидер исламских радикалов неоднократно заявлял, что является сторонником Обамы, но экс-президент старался сторониться Фаррахана во время президентства.