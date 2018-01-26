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| | Трамп извинился за ретвитнутую запись "ужасных расистов"

Трамп извинился за ретвитнутую запись "ужасных расистов"

Сегодня, 15:34
Президент США Дональд Трамп решил принести публичные извинения за размещенный ранее в своем Twitter ролик «антимусульманского содержания». Его заявление прозвучало в ходе интервью, которое он дал британскому журналисту Пирсу Моргану. В эфир оно выйдет на телеканале ITV.
 

Трамп извинился за ретвитнутую запись "ужасных расистов"

 

«Если вы говорите, что это ужасные люди, расисты, я, конечно же, готов принести извинения», - утверждает американский лидер. Стоит также отметить, что речь идет в данном случае о записи британской ультраправой организации Britain First.
 
В ролике показано, к примеру, как мусульманин разбивает статую Девы Марии или же бьет мальчика из Нидерландов на костылях. Трамп утверждает, что ни в коем случае не поддерживает радикальный курс, выбранный Britain First, но при этом он даже не знал, чем эта организация занимается. По его словам, видео он ретвитнул по причине того, что был убежден в необходимости бороться с терроризмом в любых его проявлениях.

Николай Офицеров
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