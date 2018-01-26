Трамп извинился за ретвитнутую запись "ужасных расистов"Сегодня, 15:34
Президент США Дональд Трамп перепутал официальные профили в Twitter и написал тезке Терезы Мэй. Критические замечания американского президента поначалу пошли
Глава США Дональд Трамп опубликовал в Twitter видео «деликатного характера». Именно так виртуальный ресурс охарактеризовал данные материалы. В ролике
Американский президент Дональд Трамп опубликовал смонтированный видеоролик, где он "избивает CNN". Запись с участием главы государства доступна к просмотру на