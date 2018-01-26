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| | Милонов займётся проверкой документов о признании гей-браков в РФ

Милонов займётся проверкой документов о признании гей-браков в РФ

Сегодня, 14:57
Скандально известный депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов выступил с очередным провокационным заявлением, заверив, что он подготовит официальный запрос в правоохранительные органы относительно признания однополых браков в РФ.

Милонов займётся проверкой документов о признании гей-браков в РФ

 

В беседе с журналистами депутат заявил, что признание однополых брачных союзов на территории Российской Федерации является какой-то нелепой халатностью, либо же данные действия были предприняты со злым умыслом. Напомним, ранее двое граждан России заявили о том, что их брак признали законным в одном из российских МФЦ, где в паспорта мужчин была поставлена заверенная печать, подтверждающая их брачный союз. Мужчины пояснили, что брак они заключили в Дании, где это разрешено, а в МФЦ они предоставили все необходимые документы, привезённые из-за границы и переведённые на русский язык.

Данный факт весьма возмутил депутата, который известен своим крайне негативным отношением к однополым союзам. Милонов пообещал сделать всё возможное для тщательной проверки этого инцидента.
Александр Вест
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