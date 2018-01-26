Стрелки часов «Судного дня» перевели на полминуты из-за США и КНДР

Стрелки часов, отсчитывающих время до начала «Судного дня» или ядерной полуночи, были переведены на полминуты вперед. Эксперты приняли такое решение из-за непредсказуемости действий США и Северной Кореи и напряженности между этими странами. Специалисты подчеркивают, что возникают сложности с идентификацией заявлений США – нельзя определить, когда Вашингтон делает реальные заявления, а когда это просто риторика.

Дарья Светозарова

Издание Bulletin of the Atomic Scientist сообщает, что напряженность между Вашингтоном и Пхеньяном увеличивает риск начала ядерной войны. Подчеркивается, что действия Белого дома не могут спрогнозировать ни союзники, ни противники США.Сейчас на часах, отсчитывающих время до «ядерной полуночи», 23:58. Это означает, что «Судный день» наступит через две минуты, а ядерные державы находятся на грани ядерной гонки вооружений. В скором времени такое оружие станет общедоступным, поскольку каждая нация делает вклад в свой ядерный потенциал.