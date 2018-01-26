Bloomberg рассказал о расставании Кирилла Шамалова и "дочери Путина"

Представители информационного агентства Bloomberg разместили сведения относительно того, что предполагаемая дочь Владимира Путина Екатерина Тихонова решила развестись со своим мужем Кириллом Шамаловым, который также значится в статусе «предполагаемого». Шамалов, как известно, является сыном старого друга президента. Пара провела в браке пять лет.

Их свадьбу в 2013 году описывали представители Reuters, указывая на то, что торжество состоялось с большим размахом на горнолыжном курорте «Игора», что под Санкт-Петербургом. Денег на свадьбу не пожалели совсем, при этом Reuters отмечали, что рассказывать о самом торжестве все наотрез отказывались, ведь подписали что-то в духе документа о неразглашении.

Сами молодожены приехали на санях, запряженных тройкой, невеста выбрала жемчужно-белое платье по сути, это все, что было известно о свадьбе из конкретных фактов. Жениху на момент свадьбы был 31 год. Совпадение или нет, но после брака его состояние начало резко увеличиваться. В результате Forbes оценил его капитал в 1,3 миллиарда долларов.

Предполагаемый зять Путина является полноправным владельцем пятой части газовой компании «Сибур». Данный пакет им продан был еще весной 2017 года. За 17 процентов он мог получить около 2 миллиардов долларов.

Николай Офицеров