Путин: Ситуация вокруг Крыма скоро стабилизируется

Социально-экономическое развитие Крыма вскоре будет идти с увеличенной скоростью, а ситуация вокруг полуострова стабилизируется. Об этом объявил президент РФ Владимир Путин.

Виктория Озерова

Глава России пообщался с представителями ведущих вузов страны. В ходе телемоста Путин рассказал и о своем видении ситуации вокруг Крымского полуострова. Глава РФ убежден, что в ближайшем времени этот вопрос решится. Он уточнил, что не считает сложившиеся обстоятельства драматическими, а наоборот уверен, что вскоре все стабилизируется. Кроме того, убежден российский лидер, полуостров вскоре начнет развиваться ускоренными темпами. Для этого нужно решить несколько промышленных вопросов, далее – начнут совершенствоваться все сферы социально-экономической жизни, в том числе и образование, наука, производство.Напомним, что на данный момент Владимир Путин пребывает в столице Татарии с рабочим визитом.