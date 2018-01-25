Учёные из США нашли новый опасный вирус: Мировой океан открывает тайны

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Учёные из США нашли новый опасный вирус: Мировой океан открывает тайны

Воды океана подкинули учёным новую загадку.

Mars One настроен на покорение Солнечной системы: Следующая остановка Венера, Европа или Марс

От Редактора

Mars One настроен на покорение Солнечной системы: Следующая остановка Венера, Европа или Марс

Глава Mars One уверен, что люди всё же покинут Землю.

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| | Путин: Ситуация вокруг Крыма скоро стабилизируется

Путин: Ситуация вокруг Крыма скоро стабилизируется

Вчера, 19:15
Социально-экономическое развитие Крыма вскоре будет идти с увеличенной скоростью, а ситуация вокруг полуострова стабилизируется. Об этом объявил президент РФ Владимир Путин.

Путин: Ситуация вокруг Крыма скоро стабилизируется

 

Глава России пообщался с представителями ведущих вузов страны. В ходе телемоста Путин рассказал и о своем видении ситуации вокруг Крымского полуострова. Глава РФ убежден, что в ближайшем времени этот вопрос решится. Он уточнил, что не считает сложившиеся обстоятельства драматическими, а наоборот уверен, что вскоре все стабилизируется. Кроме того, убежден российский лидер, полуостров вскоре начнет развиваться ускоренными темпами. Для этого нужно решить несколько промышленных вопросов, далее – начнут совершенствоваться все сферы социально-экономической жизни, в том числе и образование, наука, производство.

Напомним, что на данный момент Владимир Путин пребывает в столице Татарии с рабочим визитом.
Виктория Озерова
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