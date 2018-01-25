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| | Депутат в Одесской области взял помощником Дарт Вейдера

Депутат в Одесской области взял помощником Дарт Вейдера

Вчера, 17:57
Известный злодей Дарт Вейдер стал помощником депутата в Одесской области. Об этом сообщают местные издания.

Депутат в Одесской области взял помощником Дарт Вейдера

 

Чиновник из Одессы Алексей Потапенко взял в помощники женщину по имени Дарт Вейдер отрицательного героя из киносаги «Звездные войны». Депутат подписал удостоверение на имя Дарт Александровна Вейдер. Как пишут местные издания, одесский Дарт Вейдер поменял пол и стал помощником депутата от фракции «Доверяй делам», а также императора Палпатина. Данный документ действителен до начала 2020 года.

Прежде на территории Украины местные жители под именем Дарт Вейдера регистрировались в качестве кандидатов в депутаты Верховной Рады. Всего в парламент баллотировались шесть «черных воителей». Также в ВРУ пробраться намеревались Магистр Йода, Степан Чубакка и Амидажа Падме. Весной 2014 года Дарт Вейдер собрался стать президентом Украины. В случае своего избрания он пообещал построить боевую станцию в космосе. ЦИК отказался регистрировать героя «Звездных войн», а тот в ответ пригрозил заблокировать комиссию.
Никита Готский
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