Депутат в Одесской области взял помощником Дарт Вейдера

Известный злодей Дарт Вейдер стал помощником депутата в Одесской области. Об этом сообщают местные издания.

Никита Готский

Чиновник из Одессы Алексей Потапенко взял в помощники женщину по имени Дарт Вейдер отрицательного героя из киносаги «Звездные войны». Депутат подписал удостоверение на имя Дарт Александровна Вейдер. Как пишут местные издания, одесский Дарт Вейдер поменял пол и стал помощником депутата от фракции «Доверяй делам», а также императора Палпатина. Данный документ действителен до начала 2020 года.Прежде на территории Украины местные жители под именем Дарт Вейдера регистрировались в качестве кандидатов в депутаты Верховной Рады. Всего в парламент баллотировались шесть «черных воителей». Также в ВРУ пробраться намеревались Магистр Йода, Степан Чубакка и Амидажа Падме. Весной 2014 года Дарт Вейдер собрался стать президентом Украины. В случае своего избрания он пообещал построить боевую станцию в космосе. ЦИК отказался регистрировать героя «Звездных войн», а тот в ответ пригрозил заблокировать комиссию.