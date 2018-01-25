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| | Порошенко призвал журналистку снять вышиванку за русский язык

Порошенко призвал журналистку снять вышиванку за русский язык

Вчера, 17:00
Глава Украины Петр Порошенко потребовал снять вышиванку у журналистки за ее русскоязычный вопрос. Об этом сообщает местная пресса.

Порошенко призвал журналистку снять вышиванку за русский язык

 

Выступая на одном из мероприятий, Порошенко посоветовал девушке-корреспондентке снять с себя вышиванку. Она поинтересовалась у него на русском языке, с какой целью он принял «закон о войне», намекая на документ о Донбассе. Ответом украинского президента было предложение снять вышиванку. Также глава государства пообещал ответить на вопрос, если тот прозвучит по-другому. Журналистка напомнила ему, что Порошенко хорошо знает русский язык, что немного смутило ее оппонента. После этого девушку вывела охрана.

Ранее сообщалось, что Петр Порошенко приехал на экономический форум в Давосе. Там он встретиться с инвесторами, финансистами и лидерами иных стран. В частности, глава Украины побеседует с руководителями экономических структур и выступит с речью на Ассоциации частного капитала. Визит Порошенко в Давосе пробудет до 26 января.
Никита Готский
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