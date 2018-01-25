Путин раскрыл секрет своей бодрости

Неоднократно российские граждане замечали, что Владимир Путин выглядит не по годам бодрым. Накануне президент России решил признаться, в чем же его секрет. Как оказалось, причина в занятиях спортом и общении с активными людьми. Это заряжает политика и помогает ему всегда поддерживать хорошую физическую форму и бодрость духа. Лидер страны признался в этом в ходе встречи с рабочими авиационного завода имени Горбунова в Казани.

«Общаясь с такими людьми, как вы, с настроенными на результат, активными и перспективными, я сам заряжаюсь этой энергетикой. Вы действуете на меня, как батарейки», - признался Путни.

Помимо этого, глава государства отметил также, что у него нет каких-либо особых способов или секретов для того, чтобы поддерживать хорошую физическую форму, потому он предпочитает придерживаться классической формулы, предполагающей активные занятия спортом.

Ранее также стало известно, что в социальных сетях популярность оппозиционера Алексея Навального значительно выше, чем у Владимира Путина.

Николай Офицеров