Учёные из США нашли новый опасный вирус: Мировой океан открывает тайны

Мнения

Учёные из США нашли новый опасный вирус: Мировой океан открывает тайны

Воды океана подкинули учёным новую загадку.

Mars One настроен на покорение Солнечной системы: Следующая остановка Венера, Европа или Марс

От Редактора

Mars One настроен на покорение Солнечной системы: Следующая остановка Венера, Европа или Марс

Глава Mars One уверен, что люди всё же покинут Землю.

Сюжеты :

Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы Искусственный интеллект научился предсказывать дату смерти Сергей Семёнов оказался под домашним арестом: С Шурыгиной не встретятся ещё 1,5 года
| | Путин раскрыл секрет своей бодрости

Путин раскрыл секрет своей бодрости

Вчера, 17:12
Неоднократно российские граждане замечали, что Владимир Путин выглядит не по годам бодрым. Накануне президент России решил признаться, в чем же его секрет. Как оказалось, причина в занятиях спортом и общении с активными людьми. Это заряжает политика и помогает ему всегда поддерживать хорошую физическую форму и бодрость духа. Лидер страны признался в этом в ходе встречи с рабочими авиационного завода имени Горбунова в Казани.
 

Путин раскрыл секрет своей бодрости

 

«Общаясь с такими людьми, как вы, с настроенными на результат, активными и перспективными, я сам заряжаюсь этой энергетикой. Вы действуете на меня, как батарейки», - признался Путни.
 
Помимо этого, глава государства отметил также, что у него нет каких-либо особых способов или секретов для того, чтобы поддерживать хорошую физическую форму, потому он предпочитает придерживаться классической формулы, предполагающей активные занятия спортом.
 
Ранее также стало известно, что в социальных сетях популярность оппозиционера Алексея Навального значительно выше, чем у Владимира Путина.

Николай Офицеров
Новости по теме
Путин признался, что засыпает во время чтения
Путин признался, что засыпает во время чтения

Управленец РФ Владимир Путин признался, что он практически засыпает во время чтения в поездке. Глава России ответил на вопросы сотрудников завода «Ямал СПГ»,

Владимир Путин попросил руководство регионов поддерживать многодетные семьи
Владимир Путин попросил руководство регионов поддерживать многодетные семьи

Владимир Путин, президент РФ, попросил руководство регионов страны оказывать поддержку семьям, где растет много детей. Также глава государства отметил, что

Путин поручил главе КХЛ сделать хоккей спортом «№1» в России
Путин поручил главе КХЛ сделать хоккей спортом «№1» в России

Лидер российского государства Владимир Путин поручил главе КХЛ Дмитрию Чернышенко добиться того, чтобы хоккей стал спортом «№1» в России. Владимир

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости