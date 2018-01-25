Гордон собрала достаточно подписей для регистрации в президентских выборах

Известная журналистка и активный общественный деятель Екатерина Гордон собрала достаточно подписей в свою поддержку для того, чтобы её кандидатуру официально зарегистрировали в предстоящих президентских выборах, которые пройдут в нынешнем году.

Александр Вест

Сама журналистка отметила, что в её поддержку выступили более 105 тысяч россиян, подписи которых будут переданы в Центральную избирательную комиссию уже завтра. Напомним, что Екатерина является представителем Партии добрых дел. Своим сторонникам Гордон объявила о том, что в Центризбиркоме она выступит с официальным заявлением, в котором провозгласит особенности своей роли в политике России. Екатерина заметила, что общение с россиянами помогло ей определиться со своей политической ролью в будущем страны.Стоит напомнить, что представители Центральной избирательной комиссии позволили Екатерине Гордон оформить свой избирательный счёт ещё в конце декабря прошлого года.