Путину предложили полетать на новом Ту-160

Владимир Путин посетил Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова. Глава государства лично наблюдал за полетом нового ракетоносца «Петр Дейнекин». Пользуясь случаем, сотрудники завода предложили президенту совершить полет на новом Ту-160.

Виктория Озерова

Сегодня Владимир Путин прибыл с визитом на Казанский авиационный завод. Работники организации продемонстрировали главе страны полет нового ракетоносца «Петр Дейнекин», который окончательно собрали в ноябре прошедшего года. Президент также пообщался с разработчиками и летчиками испытателями бомбардировщика Ту-160. Сотрудники предложили главе государства через год – полтора совершить полет на новом аппарате. Путин признался, что уже летал на «Белом лебеде» ранней версии. Президент отметил, что, благодаря мастерству летчика, полет прошел слажено.Следует отметить, что бомбардировщик Ту-160 является самым большим и мощным сверхзвуковым самолетом с изменяемой геометрией крыла.