Путину предложили полетать на новом Ту-160

Сегодня Владимир Путин прибыл с визитом на Казанский авиационный завод. Работники организации продемонстрировали главе страны полет нового ракетоносца «Петр Дейнекин», который окончательно собрали в ноябре прошедшего года. Президент также пообщался с разработчиками и летчиками испытателями бомбардировщика Ту-160. Сотрудники предложили главе государства через год – полтора совершить полет на новом аппарате. Путин признался, что уже летал на «Белом лебеде» ранней версии. Президент отметил, что, благодаря мастерству летчика, полет прошел слажено.
Следует отметить, что бомбардировщик Ту-160 является самым большим и мощным сверхзвуковым самолетом с изменяемой геометрией крыла.