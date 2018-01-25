Украинский депутат не вспомнил ни единой фамилии из «Небесной сотни»

Известный украинский политический деятель Юрий Левченко на просьбу журналиста назвать хотя бы одну фамилию из списка погибших на Евромайдане, также известных как «Небесная сотня», не смог вспомнить ни одной из них.

Александр Вест

В официальном аккаунте одного из украинских журналистов появилась видеозапись, на которой запечатлён сам журналист, спрашивающий у некоторых украинских политиков имена членов «Небесной сотни», которые они могут вспомнить. Некоторые депутаты Верховной рады смогли вспомнить лишь пару фамилий, но, по словам журналиста, Юрий Левченко отличился из списка всех опрошенных. Депутат стал оправдываться, что не может вспомнить ни одной фамилии и даже попытался выйти из ситуации, начав описывать погибших на Евромайдане людей, якобы вспоминая их внешность.Отметим, что народный депутат Украины Сергей Лещенко, не смотря на то, что вопрос, по его мнению, был задан исподтишка, сумел вспомнить пару человек, которые вошли в состав «Небесной сотни».