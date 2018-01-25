МИД обвиняет США в агитационной атаке на Россию

МИД обвиняет Америку во лжи, которая готова пойти на все, лишь бы скрыть свои истинные намерения по поводу Сирии.





Пелагея Лебединская

В США Вашингтон сделал заявление о том, что Москва и Дамаск принимали участие в химических атаках в Сирии. Эту клевету опубликовали даже несмотря на то, что Россия выдвинула предложение организовать новый международный следственный орган для точного расследования применения химического оружия в Сирии. В Америке выступают против этой новой расследованной организации, в их интересы не входит точное расследование.Отметим, политологи предполагают, что Америка разыграла эту клевету дабы скрыть свои истинные намерения по поводу Сирии. США разыгрывает сценарий такой же как и в Ираке, Ливии и Югославии.