Трамп не хочет в космос: США прекратит финансирование МКС к 2025 году

Мнения

Трамп не хочет в космос: США прекратит финансирование МКС к 2025 году

Почему США отказывается от МКС?

Раздражение, страх забвения и отказ: Ольгу Бузову унизили в самолете

От Редактора

Раздражение, страх забвения и отказ: Ольгу Бузову унизили в самолете

Отдых звезды был испорчен.

Сюжеты :

Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы Искусственный интеллект научился предсказывать дату смерти Сергей Семёнов оказался под домашним арестом: С Шурыгиной не встретятся ещё 1,5 года
| | МИД обвиняет США в агитационной атаке на Россию

МИД обвиняет США в агитационной атаке на Россию

Сегодня, 15:26
МИД обвиняет Америку во лжи, которая готова пойти на все, лишь бы скрыть свои истинные намерения по поводу Сирии.


 

МИД обвиняет США в агитационной атаке на Россию

 

В США Вашингтон сделал заявление о том, что Москва и Дамаск принимали участие в химических атаках в Сирии. Эту клевету опубликовали даже несмотря на то, что Россия выдвинула предложение организовать новый международный следственный орган для точного расследования применения химического оружия в Сирии. В Америке выступают против этой новой расследованной организации, в их интересы не входит точное расследование.

Отметим, политологи предполагают, что Америка разыграла эту клевету дабы скрыть свои истинные намерения по поводу Сирии. США разыгрывает сценарий такой же как и в Ираке, Ливии и Югославии.
Пелагея Лебединская
Новости по теме
Песков обвиняет США в нерешительности расследования химатак в Сирии
Песков обвиняет США в нерешительности расследования химатак в Сирии

США не стремятся расследовать случаи применения химоружия в Сирии. Такое заявление сделал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. 
МИД РФ полагает, что Запад хочет скрыть инцидент с химоружием в САР

МИД РФ полагает, что Запад хочет скрыть инцидент с химоружием в САР

Представители ОЗХО отказали России и Ирану в проведении расследования в Сирии, касаемо применения химоружия. МИД РФ считает, что Запад пытается скрыть этот

HRW рассказывает о советском происхождении химического оружия в Сирии
HRW рассказывает о советском происхождении химического оружия в Сирии

Сотрудники Human Rights Watch (HRW) – неправительственной организации, проводящей расследования по всему миру при нарушении прав человека, рассказывают о

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости