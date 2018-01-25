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| | Порошенко отозвался о своём участии в следующих президентских выборах

Порошенко отозвался о своём участии в следующих президентских выборах

Сегодня, 15:09
Украинский лидер Петр Порошенко рассказал о том, будет ли он выставлять свою кандидатуру в следующей президентской гонке в Украине. По словам политического деятеля, решение относительно своего участия в предстоящих выборах он примет в следующие шесть месяцев.

Порошенко отозвался о своём участии в следующих президентских выборах

 

Порошенко заметил, что через шесть месяцев официально начнётся избирательный цикл, который, по его мнению, целиком и полностью будет отражать успехи украинского правительства в следующее полугодие. Украинский президент намекнул, что если в следующие шесть месяцев ситуацию как внутри Украины, а также положение страны международном уровне удастся стабилизировать, то его участие в следующих выборах в президенты государства будет предрешено.

Напомним, что президентская гонка, в которой определится украинский лидер, начнётся уже весной следующего года.
Александр Вест
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