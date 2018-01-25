Польша в споре о «Северном потоке-2» надеется на США

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил, что намерен обсудить с Рексом Тиллерсоном все угрозы «Северного потока-2». 26 января глава Госдепа США должен прибыть в Варшаву.

Виктория Озерова

Завтра Рекс Тиллерсон должен прибыть в Польшу, премьер-министр страны рассказал, о чем собирается говорить с главой Госдепа США в первую очередь. Одним из таких вопросов станет «Северный поток-2». Глава польского парламента намерен доложить Тиллерсону о всех рисках постройки газового соединения между Германией и РФ, что приведет к ненужности транзита через Украину. Матеуш Моравецкий признался, что Польша активно взаимодействует с администрацией США по данному вопросу. Варшава собирается использовать Штаты для давления на РФ.Премьер-министр Польши уточнил, что Тиллерсон, скорее всего, ознакомлен со всеми аспектами возведения «Северного потока-2», но так Польша планирует снизить монополию Газпрома.