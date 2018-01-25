Трамп не хочет в космос: США прекратит финансирование МКС к 2025 году

Мнения

Трамп не хочет в космос: США прекратит финансирование МКС к 2025 году

Почему США отказывается от МКС?

Раздражение, страх забвения и отказ: Ольгу Бузову унизили в самолете

От Редактора

Раздражение, страх забвения и отказ: Ольгу Бузову унизили в самолете

Отдых звезды был испорчен.

Сюжеты :

Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы Искусственный интеллект научился предсказывать дату смерти Сергей Семёнов оказался под домашним арестом: С Шурыгиной не встретятся ещё 1,5 года
| | Польша в споре о «Северном потоке-2» надеется на США

Польша в споре о «Северном потоке-2» надеется на США

Сегодня, 14:37
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил, что намерен обсудить с Рексом Тиллерсоном все угрозы «Северного потока-2». 26 января глава Госдепа США должен прибыть в Варшаву.

Польша в споре о «Северном потоке-2» надеется на США

 

Завтра Рекс Тиллерсон должен прибыть в Польшу, премьер-министр страны рассказал, о чем собирается говорить с главой Госдепа США в первую очередь. Одним из таких вопросов станет «Северный поток-2». Глава польского парламента намерен доложить Тиллерсону о всех рисках постройки газового соединения между Германией и РФ, что приведет к ненужности транзита через Украину. Матеуш Моравецкий признался, что Польша активно взаимодействует с администрацией США по данному вопросу. Варшава собирается использовать Штаты для давления на РФ.

Премьер-министр Польши уточнил, что Тиллерсон, скорее всего, ознакомлен со всеми аспектами возведения «Северного потока-2», но так Польша планирует снизить монополию Газпрома.
Виктория Озерова
Новости по теме
Премьер Польши видит в
Премьер Польши видит в "Северном потоке - 2" смерть Украины

Возглавляющий польское правительство Матеуш Моравецкий утверждает, что проект по строительству «Северного потока-2», в случае его запуска, является крайне

Матеуш Моравецкий заявил о намерении покупать сжиженный газ в США
Матеуш Моравецкий заявил о намерении покупать сжиженный газ в США

Матеуш Моравецкий, претендент на должность премьер-министра Польши, предлагает отказаться от закупок сланцевого газа из РФ и заменить его американской

Польша отказала в согласовании строительства «Северного потока-2»
Польша отказала в согласовании строительства «Северного потока-2»

Антимонопольный регулятор Польши отказал в согласовании по поводу создания СП для строительства «Северного потока-2». Строительство газопровода значительно

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости