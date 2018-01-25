Владимир Путин поздравил студентов с Татьяниным днем

Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин ездил с визитом в Казанский университет и поздравил студентов с праздником Татьяниного дня.

Пелагея Лебединская

Сегодня в России празднуют Татьянин день - по традициям считается день всех студентов. В этот день Путин сам лично поздравил абитуриентов с этим праздником. Он сделал визит в Казанский университет, а также будет проводить телемост с другими университетами страны. Ранее Владимир Путин объявил об принятие участия в форуме студенческих клубов "Вместе вперед !" Кроме того президент еще будет инвестировать молодежный фестиваль авторских песен. Помимо всех мероприятий он находит время для общения и пресс-конференций с молодежью России.Напомним, что 25 января празднуют день студента только в России, а всемирный праздник студента отмечается 17 ноября.