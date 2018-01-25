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| | «Нафтогаз» скрыл решение суда Стокгольма по спору с «Газпромом»

«Нафтогаз» скрыл решение суда Стокгольма по спору с «Газпромом»

Сегодня, 14:09
Украинская компания «Нафтогаз» отказалась предавать огласке решение суда Стокгольма по спору с российским «Газпромом». Спор касался поставки российского газа на Украину. Украинская сторона прокомментировала это тем, что так у России не будет повода отказаться от исполнения решения.

«Нафтогаз» скрыл решение суда Стокгольма по спору с «Газпромом»

 

В «Нафтогазе» подчеркнули, что текст решения суда содержит конфиденциальную информацию, касающуюся контракта на куплю-продажу «голубого топлива» и дополнительных соглашений. Представители украинской стороны акцентируют внимание на том, что в мировой арбитражной практике имели место случаи, когда сторона, против которой выносилось решение инстанции, делала попытки запутать, оспорить или усложнить выполнение вердикта. Те, против кого было вынесено решение заявляли, что сторона-выгодополучатель якобы намеренно разгласила подробности решения, чтобы навредить ответчику.

В то же время украинские министерства дистанцировались от спора. Юридическое, энергетическое ведомство, а также украинский Кабмин подчеркнули, что «Нафтогаз» самостоятельно ведет юридические тяжбы. Это прописано в корпоративном законодательстве. Решение суда Стокгольма было вынесено еще 22 декабря прошлого года. При этом каждая сторона трактует вердикт по-своему, но непременно в свою пользу.
Дарья Светозарова
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