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| | Собчак проведет агитационную работу в Крыму

Собчак проведет агитационную работу в Крыму

Сегодня, 14:05
Кандидат в президенты России Ксения Собчак станет агитировать в Крыму. Ее лозунг на полуострове «Против лжи и войны».

Собчак проведет агитационную работу в Крыму

 

Собчак, известная своими неординарными цитатами касательно Крыма, намерена агитировать за себя в Севастополе. На рекламных щитах Ксении будет указан следующий лозунг: «Против лжи и войны. За правду и свободу». При этом в СМИ сообщается, что такие баннеры не согласованы с рекламными компаниями населенного пункта.

Прежде пользователи мировой «паутинки» писали о намерении Ксении Собчак явиться в Крым в феврале после своей поездки в США, где она собирается посетить Молитвенный завтрак, где ожидается присутствие американского президента Дональда Трампа.

Ранее Собчак обещала, что не станет проводить агитационную работу на территории Крыма, так как, по ее мнению, остров «присоединен незаконно». Она уверена, что в регионе нужно провести новый референдум.
Никита Готский
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