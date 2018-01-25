Путин поведал о важности закона принятии Крыма в состав РФ

Российский президент Владимир Путин в рамках своего выступления в Московском государственном выставочном зале заявил о том, что принятый закон, утверждающий присоединение крымского полуострова к территориям РФ, является весьма важным для России.

Александр Вест

В выставке под названием «100 раритетов российской государственности», которую своим присутствием почтил и Владимир Путин, представлены многие исторические документы, представляющие высокую культурную и социальную ценность. Российский лидер подчеркнул, что подобная выставка имеет весьма уникальный характер, а все экспонаты, представленные в выставочном зале в Москве, позволяют окунуться в историю своего Отечества.Также в ходе своего выступления Путин указал на высокую значимость принятого законопроекта, предусматривающего официальное присоединение территорий крымского полуострова к территориям Российской Федерации.