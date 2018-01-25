Трамп не хочет в космос: США прекратит финансирование МКС к 2025 году

Мнения

Трамп не хочет в космос: США прекратит финансирование МКС к 2025 году

Почему США отказывается от МКС?

Раздражение, страх забвения и отказ: Ольгу Бузову унизили в самолете

От Редактора

Раздражение, страх забвения и отказ: Ольгу Бузову унизили в самолете

Отдых звезды был испорчен.

Сюжеты :

Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы Искусственный интеллект научился предсказывать дату смерти Сергей Семёнов оказался под домашним арестом: С Шурыгиной не встретятся ещё 1,5 года
| | Путин поведал о важности закона принятии Крыма в состав РФ

Путин поведал о важности закона принятии Крыма в состав РФ

Сегодня, 13:46
Российский президент Владимир Путин в рамках своего выступления в Московском государственном выставочном зале заявил о том, что принятый закон, утверждающий присоединение крымского полуострова к территориям РФ, является весьма важным для России.

Путин поведал о важности закона принятии Крыма в состав РФ

 

В выставке под названием «100 раритетов российской государственности», которую своим присутствием почтил и Владимир Путин, представлены многие исторические документы, представляющие высокую культурную и социальную ценность. Российский лидер подчеркнул, что подобная выставка имеет весьма уникальный характер, а все экспонаты, представленные в выставочном зале в Москве, позволяют окунуться в историю своего Отечества.

Также в ходе своего выступления Путин указал на высокую значимость принятого законопроекта, предусматривающего официальное присоединение территорий крымского полуострова к территориям Российской Федерации.
Александр Вест
Новости по теме
Путин назвал историческим итогом работы Госдумы присоединение Крыма
Путин назвал историческим итогом работы Госдумы присоединение Крыма

Президент Путин выступил с речью, адресованной депутатам Государственной Думы, в которой отметил их труды и старания. Владимир Владимирович сообщил, что

СМИ: Владимир Путин объяснил причины присоединения Крыма к России
СМИ: Владимир Путин объяснил причины присоединения Крыма к России

Владимир Путин объяснил причины присоединения Крымского полуострова к России. О том, почему Крым необходимо было отсоединить от украинской территории,

Мы просим уважать наше право на историческую справедливость – Путин
Мы просим уважать наше право на историческую справедливость – Путин

Глава Российской Федерации Владимир Путин заявил, что от имени всех россиян просит уважать их право на историческую справедливость по факту установления

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости