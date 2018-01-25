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| | Путин получил личный знак правителя – тугру

Путин получил личный знак правителя – тугру

Сегодня, 12:40
Владимир Путин в Казани провёл официальную встречу с несколькими религиозными мусульманскими деятелями, где ему в знак признательности вручили тугру – знак, содержащий его титул и имя, вручающийся выдающемуся правителю.

Путин получил личный знак правителя – тугру

 

Рустам Минниханов, являющийся главой Татарии, лично вручил тугру Владимиру Путину, выразив своё почтение российскому лидеру. Заметим, что руку к созданию данной тугры приложил Рамиль хазрат Насибулов, выдающийся казанский каллиграф. В качестве дополнительных даров российскому президенту вручили и миниатюры, иллюстрирующие развитие ислама в России, возраст которых превышает 200 лет. На встрече с религиозными деятелями Путин заметил, что российский ислам должен войти в мировой ислам, сохранив при этом своё собственное, уникальное лицо.

На встрече, которая закончилась коллективной фотосессией, в которой принял участие и российский лидер, Путин также напомнил о том, что татары могут сыграть весьма значимую роль в процессе объединения российских мусульман.
Александр Вест
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