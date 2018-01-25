ЛДПР предлагает запретить рекламу лекарств на ТВ и радио

В ЛДПР создали законопроект о запрете рекламы медицинских препаратов на радио и ТВ. Инициатором документа является глава фракции Владимир Жириновский.

Никита Готский

Основой законопроекта являются данные опросов общественного мнения, где говорится, что не более 20% граждан РФ ходят к врачам в случае болезни, а еще 60% предпочитают самолечение. Депутаты считают, что это можно объяснить большим объемом рекламы лекарств, которая имеет место на телевидении и радио. По мнению авторов документа, отсутствие диагноза на ранней стадии является главной причиной опасности лечения в домашних условиях без посещения специалиста в клинике.В ЛДПР заявили, что каждый год около 60 000 жителей России умирают от самолечения, принимая бесконтрольно рекламируемые таблетки. Медики, в свою очередь, утверждают, что самолечение находится на пятом месте по смертности, уступая, онкологии, травмам, болезням кровообращения и пульмонологическим болезням.