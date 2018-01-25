Трамп не хочет в космос: США прекратит финансирование МКС к 2025 году

Мнения

Трамп не хочет в космос: США прекратит финансирование МКС к 2025 году

Почему США отказывается от МКС?

Раздражение, страх забвения и отказ: Ольгу Бузову унизили в самолете

От Редактора

Раздражение, страх забвения и отказ: Ольгу Бузову унизили в самолете

Отдых звезды был испорчен.

Сюжеты :

Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы Искусственный интеллект научился предсказывать дату смерти Сергей Семёнов оказался под домашним арестом: С Шурыгиной не встретятся ещё 1,5 года
| | Дональд Трамп намерен прекратить финансирование МКС до 2025 года

Дональд Трамп намерен прекратить финансирование МКС до 2025 года

Сегодня, 10:33
Президент США Дональд Трамп намеревается полностью прекратить финансирование Международной космической станции вплоть до 2025 года. Информацией об этом поделились сотрудники The Verge ссылаясь на задекларированный проект американского бюджета.
 

Дональд Трамп намерен прекратить финансирование МКС до 2025 года

 

Документ может быть изменен в ходе окончательного чтения, назначенного на февраль, однако два источника, которые близко знакомы с обсуждением, уверяют в том, что Конгресс вряд ли будет возражать по поводу МКС. Среди главных причин можно назвать факт того, что находится он под контролем Республиканской партии, а значит и решения президента-республиканца одобряются в значительной мере серьезнее.
 
Конгрессмены уверены в том, что содержание станции обходится невероятно дорого, а также мешает полноценному развитию американской космонавтики, которой на данный момент следует сосредоточиться, прежде всего, на исследовании глубокого космоса. Помимо этого, администрация прошлого президента Барака Обамы решила продлить пребывание США на МКС вплоть до 2024 года.
 
Дальнейший возможный отказ от станции означает, что астронавты Соединенных Штатов попросту не смогут работать в космосе до тех пор, пока свои программы не запустят частные космические компании, с которыми в той или иной мере сотрудничает NASA.

Николай Офицеров
Новости по теме
Дональд Трамп заявил, что пора прекратить расследование о «сговоре с Россией»
Дональд Трамп заявил, что пора прекратить расследование о «сговоре с Россией»

Лидер США Дональд Трамп опять опроверг предположения о его "сговоре с Россией", заявив, что расследование по этому вопросу следует прекратить.

Дональд Трамп выступает против ужесточения за контролем оружия в США
Дональд Трамп выступает против ужесточения за контролем оружия в США

Дональд Трамп, являющийся одним из главных претендентов в кандидаты президенты от Республиканской партии, выступил накануне с протестом против ужесточения

Миллиардер Дональд Трамп собирается баллотироваться на пост президента США в 2016 году
Миллиардер Дональд Трамп собирается баллотироваться на пост президента США в 2016 году

Известный американский миллиардер Дональд Трамп всерьез заявил, что собирается баллотироваться на пост президента США в 2016 году от республиканцев. Такое

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости