Дональд Трамп намерен прекратить финансирование МКС до 2025 года

Президент США Дональд Трамп намеревается полностью прекратить финансирование Международной космической станции вплоть до 2025 года. Информацией об этом поделились сотрудники The Verge ссылаясь на задекларированный проект американского бюджета.

Документ может быть изменен в ходе окончательного чтения, назначенного на февраль, однако два источника, которые близко знакомы с обсуждением, уверяют в том, что Конгресс вряд ли будет возражать по поводу МКС. Среди главных причин можно назвать факт того, что находится он под контролем Республиканской партии, а значит и решения президента-республиканца одобряются в значительной мере серьезнее.

Конгрессмены уверены в том, что содержание станции обходится невероятно дорого, а также мешает полноценному развитию американской космонавтики, которой на данный момент следует сосредоточиться, прежде всего, на исследовании глубокого космоса. Помимо этого, администрация прошлого президента Барака Обамы решила продлить пребывание США на МКС вплоть до 2024 года.

Дальнейший возможный отказ от станции означает, что астронавты Соединенных Штатов попросту не смогут работать в космосе до тех пор, пока свои программы не запустят частные космические компании, с которыми в той или иной мере сотрудничает NASA.

Николай Офицеров