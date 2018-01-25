Журналисты обнаружили эффективную схему обогащения с помощью банкротства в Калининграде

Газета «Совершенно секретно» представила результаты расследования банкротства ООО «КРК», которые позволили разгореться в регионе коррупционному скандалу федерального масштаба. Оказывается, журналистам издания удалось выявить цепочку фиктивных банкротств, за которыми маячат не последние в области лица: К.Суслов (бывший вице-премьер регионального правительства), В.Калиниченко (экс-директор Калининградского морского порта) и О.Урбанюк (действующий депутат регионального парламента).

Выявить схему обогащения с помощью банкротств журналистам «Совершенно секретно» удалось в ходе изучения обстоятельства банкротства ООО «КРК», которое задолжало кредиторам более 560 миллионов рублей. В редакции газеты считают, что осуществленные в рамках вышеозначенной схемы банкротства предназначены для неуплаты налогов, обеспечения невозврата заемных средств в бюджетные фонды, а также разорение предприятий. Калининградский рыбоконсервный комбинат прекратил существование именно в результате применения этой схемы.

Журналисты подчеркивают, что Калининградский торговый порт также мог стать жертвой этой схемы, но его акционеры не позволили случиться трагедии. В настоящее время связанные с вышеупомянутыми предпринимателями компании не исполнили налоговые обязательства на 94 миллиона рублей. Также они должны направить в областные бюджетные фонды свыше 270 миллионов рублей.







