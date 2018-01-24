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| | Лавров обвинил Киев в попытке «вбить клин между двумя братскими народами»

Лавров обвинил Киев в попытке «вбить клин между двумя братскими народами»

Вчера, 17:54
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Украина превратилась в жертву геополитических экспериментов. Российский дипломат озвучил такую точку зрения во время XXVI международных образовательных Рождественских чтений.

Лавров обвинил Киев в попытке «вбить клин между двумя братскими народами»

 

Во время выступления Лавров счел необходимым вновь затронуть тему соседней Украины. Он отметил, что киевские власти, пришедшие на руководящие должности в результате госпереворота, пытаются «вбить клин между двумя братскими народами».

Ранее на «нетерпимость» ситуации на Украине обратил внимание президент РФ Владимир Путин. Он заявил, что проблему необходимо решать. При этом, российский лидер акцентировал внимание на то, что считает украинцев братским народом.

Пользователи соцсетей по-разному отреагировали на высказывание Лаврова. Одни согласились с главой МИД РФ и добавили, что киевский режим придерживается политики «разделяй и властвуй». Другие пользователи Рунета заявили, что русские и украинцы – единый народ, а третьи в комментариях продемонстрировали откровенно украинофобские настроения.
Дарья Светозарова
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