Собчак сравнила Сталина с Гитлером и Каддафи

Ксения Собчак прокомментировала запрет фильма «Смерть Сталина» к показу в России. Также она сравнила коммунистического диктатора с Гитлером и Каддафи.

Никита Готский

Собчак пишет, что Сталин умер 65 лет назад, его похоронили в центре Москвы, но гроб с останками тирана нужно перенести в другое место. По мнению кандидата в президенты РФ, место праха Сталина возле Гитлера, Каддафи и других, чьи места захоронения остаются неизвестными. Ксения считает, что Сталин жив в сердцах тех, кто встает на его защиту, а запрет шутить над тираном можно считать гранью нормального.Также Собчак считает, что министр культуры Владимир Мединский чуть н нарушил российскую Конституцию, потому как якобы Минкульт не может отозвать прокатное удостоверение, ибо такой юридической процедуры не указанном Главном законе страны.Ксения призвала кинопрокатчиков игнорировать скандал вокруг «Смерти Сталина» и показывать фильм. Она обещает организовать в своем предвыборном штабе просмотр лент, так как посмеяться над мертвым Сталиным самое хорошее, что можно сделать в данной ситуации.