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| | Собчак сравнила Сталина с Гитлером и Каддафи

Собчак сравнила Сталина с Гитлером и Каддафи

Вчера, 17:11
Ксения Собчак прокомментировала запрет фильма «Смерть Сталина» к показу в России. Также она сравнила коммунистического диктатора с Гитлером и Каддафи.

Собчак сравнила Сталина с Гитлером и Каддафи

 

Собчак пишет, что Сталин умер 65 лет назад, его похоронили в центре Москвы, но гроб с останками тирана нужно перенести в другое место. По мнению кандидата в президенты РФ, место праха Сталина возле Гитлера, Каддафи и других, чьи места захоронения остаются неизвестными. Ксения считает, что Сталин жив в сердцах тех, кто встает на его защиту, а запрет шутить над тираном можно считать гранью нормального.

Также Собчак считает, что министр культуры Владимир Мединский чуть н нарушил российскую Конституцию, потому как якобы Минкульт не может отозвать прокатное удостоверение, ибо такой юридической процедуры не указанном Главном законе страны.

Ксения призвала кинопрокатчиков игнорировать скандал вокруг «Смерти Сталина» и показывать фильм. Она обещает организовать в своем предвыборном штабе просмотр лент, так как посмеяться над мертвым Сталиным самое хорошее, что можно сделать в данной ситуации.
Никита Готский
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