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| | Милош Земан принял отставку чешского правительства

Милош Земан принял отставку чешского правительства

Сегодня, 15:29
Милош Земан, являющийся президентом Чехии, принял окончательную отставку чешского правительства во главе с Андреем Бабишем, который занимал пост премьер-министра.

Милош Земан принял отставку чешского правительства

 

Данная информация была обнародована в эфире ряда государственных телевизионных каналов в Чехии. Заметим, что согласно инициативе Милоша Земана, новый состав чешского кабинета министров будет сформирован усилиями Андрея Бабиша. Добавим, что в течение февраля нынешнего года, по словам Милоша Земана, Андрей Бабиш вновь займёт пост премьер-министра Чехии. Земан отметил, что назначение Бабиша на прежний пост произойдёт вне зависимости от возможных исходов президентских выборов по окончанию второго тура, так как мандат чешского лидера окончится лишь 8 марта.

Напомним, что чешский парламент ещё 16 января официально выразил недоверие относительно правительства, возглавляемого Андреем Бабишем, в связи с чем правительство Чехии было вынуждено подать в отставку.
Александр Вест
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