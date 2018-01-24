Глава ЦИК раскритиковала идею проведения "школьных референдумов" в день выборов

Глава ЦИК Элла Памфилова отрицательно отнеслась к «школьным референдумам» на избирательных участках. Ее заявление передают российские СМИ.

Никита Готский

Проведение так называемых школьных референдумов в день выборов 18 марта является неестественным. Памфилова выступила категорически против подобных мероприятий, когда население России станет выбирать президента страны.Ранее сообщалось о проведении «школьных референдумов» параллельно с выборами главы государства детям предлагали проголосовать за 5- или 6-дневную учебную неделю. В Мособлизбиркоме объяснили, что это делается для привития ученикам «избирательной культуры», но в ЦИК увидели здесь способ повышения явки среди родных детей. Предложение нашло поддержку в Москве, в частности, у мэра Сергея Собянина.Памфилова добавила, что в других регионах уже предлагали проводить «школьные референдумы», а ЦИК запросил данные, дабы понять, с чем имеет дело. Глава комиссии утверждает, что школы должны проводить подобные плесбициты в автономном режиме, не связанном с выборами президента 18 марта.