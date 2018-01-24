Женитьба, отцовство, семья: Корчевников заинтриговал снимком с младенцем

Мнения

Женитьба, отцовство, семья: Корчевников заинтриговал снимком с младенцем

Интригу телеведущий раскрывать не стал.

Раздражение, страх забвения и отказ: Ольгу Бузову унизили в самолете

От Редактора

Раздражение, страх забвения и отказ: Ольгу Бузову унизили в самолете

Отдых звезды был испорчен.

Сюжеты :

Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы Искусственный интеллект научился предсказывать дату смерти Сергей Семёнов оказался под домашним арестом: С Шурыгиной не встретятся ещё 1,5 года
| | Глава ЦИК раскритиковала идею проведения "школьных референдумов" в день выборов

Глава ЦИК раскритиковала идею проведения "школьных референдумов" в день выборов

Сегодня, 15:34
Глава ЦИК Элла Памфилова отрицательно отнеслась к «школьным референдумам» на избирательных участках. Ее заявление передают российские СМИ.

Глава ЦИК раскритиковала идею проведения "школьных референдумов" в день выборов

 

Проведение так называемых школьных референдумов в день выборов 18 марта является неестественным. Памфилова выступила категорически против подобных мероприятий, когда население России станет выбирать президента страны.

Ранее сообщалось о проведении «школьных референдумов» параллельно с выборами главы государства детям предлагали проголосовать за 5- или 6-дневную учебную неделю. В Мособлизбиркоме объяснили, что это делается для привития ученикам «избирательной культуры», но в ЦИК увидели здесь способ повышения явки среди родных детей. Предложение нашло поддержку в Москве, в частности, у мэра Сергея Собянина.

Памфилова добавила, что в других регионах уже предлагали проводить «школьные референдумы», а ЦИК запросил данные, дабы понять, с чем имеет дело. Глава комиссии утверждает, что школы должны проводить подобные плесбициты в автономном режиме, не связанном с выборами президента 18 марта.
Никита Готский
Новости по теме
Памфилова считает руководителей регионов ответственными за проведение выборов
Памфилова считает руководителей регионов ответственными за проведение выборов

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова считает руководителей регионов ответственными за проведение выборов. Такое заявление она

Глава ЦИК заявила об отмене результатов выборов на девяти участках
Глава ЦИК заявила об отмене результатов выборов на девяти участках

21 сентября глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что в девяти избирательных участках по РФ будут отменены результаты голосования. Всего на референдуме МВД России

В сентябре в России пройдет около шести тысяч выборов
В сентябре в России пройдет около шести тысяч выборов

В сентябре в России состоится шесть тысяч выборов в разных округах и разного уровня. Об этом сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости