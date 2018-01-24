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| | Турция расширит военную операцию на всю сирийскую границу

Турция расширит военную операцию на всю сирийскую границу

Сегодня, 15:11
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган утверждает, что государство не планирует ограничиваться только лишь проведением военной операции «Оливковая ветвь» в Африне. В планах, расширение на всю границу с Сирией.
 

Турция расширит военную операцию на всю сирийскую границу

 

«Начиная с Манбиджа, на протяжении всей границы государства, мы планируем устроить очистку территории от террористов и обеспечить собственную безопасность», - отметил Эрдоган в ходе выступления перед руководством местных администраций в Анкаре.
 
Также он добавил, что в ходе операции Турция совместно с сирийской оппозицией потеряла семь человек убитыми. В рядах противника скончалось, по меньшей мере, 265 бойцов. Противостоящее турецким силам курдское ополчение, при этом, настаивает на абсолютно других цифрах, отмечая ликвидацию более 200 военных и «протурецких» вооруженных сил.
 
Стоит отметить, что операция «Оливковая ветвь» началась в Африне 20 января текущего года. Направлена она, прежде всего, против сирийских курдов, которые связаны с признанной турками террористической «Рабочей партией Курдистана». Турцию в данной операции поддерживают представители «Сирийской свободной армии».

Николай Офицеров
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