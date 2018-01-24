Глава Монархической партии Антон Баков решил не участвовать в выборах

По словам Бакова, существование империи Романовых уже признало одно государство. В связи с этим он видит более необходимости бороться за высший государственный пост в РФ. Выяснилось, что юридическое признание придуманной им державы Республикой Гамбией, наделяет Бакова вторым гражданством и делает его участие в выборах незаконным.
Лидер монархистов сообщил, что подал заявление о снятии своей кандидатуры. Глава ЦИК Элла Памфилова уже поздравила Бакова с «легализацией империи». Она назвала происходящее сенсацией.