Глава Монархической партии Антон Баков решил не участвовать в выборах

Создатель и руководитель Монархической партии Антон Баков решил не участвовать в президентской гонке и снял свою кандидатуру. Свое решение он пояснил тем, что не является гражданином РФ. Своей родиной он назвал придуманную им Романовскую империю. Заявление экс-кандидат в президенты сделал с помощью телемоста из Екатеринбурга.

Дарья Светозарова

По словам Бакова, существование империи Романовых уже признало одно государство. В связи с этим он видит более необходимости бороться за высший государственный пост в РФ. Выяснилось, что юридическое признание придуманной им державы Республикой Гамбией, наделяет Бакова вторым гражданством и делает его участие в выборах незаконным.Лидер монархистов сообщил, что подал заявление о снятии своей кандидатуры. Глава ЦИК Элла Памфилова уже поздравила Бакова с «легализацией империи». Она назвала происходящее сенсацией.