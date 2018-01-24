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| | Глава Монархической партии Антон Баков решил не участвовать в выборах

Глава Монархической партии Антон Баков решил не участвовать в выборах

Сегодня, 14:40
Создатель и руководитель Монархической партии Антон Баков решил не участвовать в президентской гонке и снял свою кандидатуру. Свое решение он пояснил тем, что не является гражданином РФ. Своей родиной он назвал придуманную им Романовскую империю. Заявление экс-кандидат в президенты сделал с помощью телемоста из Екатеринбурга.

Глава Монархической партии Антон Баков решил не участвовать в выборах

 

По словам Бакова, существование империи Романовых уже признало одно государство. В связи с этим он видит более необходимости бороться за высший государственный пост в РФ. Выяснилось, что юридическое признание придуманной им державы Республикой Гамбией, наделяет Бакова вторым гражданством и делает его участие в выборах незаконным.

Лидер монархистов сообщил, что подал заявление о снятии своей кандидатуры. Глава ЦИК Элла Памфилова уже поздравила Бакова с «легализацией империи». Она назвала происходящее сенсацией.
Дарья Светозарова
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