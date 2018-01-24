В Совфеде опровергли блокировку СМИ-иноагентов в преддверии выборов

На данный момент парламентариями не проводится разработка каких-либо дополнительных мер для иноагентов-СМИ в преддверии выборов президента России. Информацией об этом поделился зампред комитета Совета Федерации по вопросам международных дел Андрей Климов.

«В публикации прессы могут быть некоторые гиперболы. У нас в стране отсутствует цензура, а свобода слова гарантируется конституционными правами», - заявил Климов.

Сенатор уверяет, что те средства массовой информации, которые соблюдают законы, не грозит блокировка. По его словам, правовую оценку должны давать члены Центральной избирательной комиссии и прокуратуры.

«Наша комиссия по вопросам защиты государственного суверенитета не вмешивает в процессы внутриполитического характера. Мы занимаемся тем, что контролируем факт того, чтобы из-за рубежа не проходили манипуляции на основе нашей внутриполитической жизни», - отметил Климов.

О том, что в России может временно быть заблокирована работа иноагентов из числа прессы, которые распространяют призыв к бойкоту президентских выборов, ранее сообщали отечественные СМИ, ссылаясь все на того же Климова.

Николай Офицеров