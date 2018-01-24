Песков обвиняет США в нерешительности расследования химатак в Сирии

США не стремятся расследовать случаи применения химоружия в Сирии. Такое заявление сделал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Никита Готский

Вашингтон «заматывает» расследование данного инцидента в зоне конфликта. Песков заявил, что Кремль не согласен с американским подходом касательно расследования происшествия. По его мнению, США предпочли путь «расклеивания ярлыков».Прежде шеф Госдепа Рекс Тиллерсон отмечал, что на РФ лежит ответственность за смерть людей в период применения химического оружия на территории Сирии. Тиллерсон утверждает, что последняя химическая атака зафиксирована двумя дня ранее, в итоге нападения получили ранения около двух десятков человек, в том числе и детей. Глава Госдепартамента обвиняет Москву в нарушении обещания являться гарантом соглашения между Дамаском и Вашингтоном по уничтожению химического оружия. Данный договор был заключен еще пять лет назад.