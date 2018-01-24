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| | Песков обвиняет США в нерешительности расследования химатак в Сирии

Песков обвиняет США в нерешительности расследования химатак в Сирии

Сегодня, 12:43
США не стремятся расследовать случаи применения химоружия в Сирии. Такое заявление сделал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Песков обвиняет США в нерешительности расследования химатак в Сирии

 

Вашингтон «заматывает» расследование данного инцидента в зоне конфликта. Песков заявил, что Кремль не согласен с американским подходом касательно расследования происшествия. По его мнению, США предпочли путь «расклеивания ярлыков».

Прежде шеф Госдепа Рекс Тиллерсон отмечал, что на РФ лежит ответственность за смерть людей в период применения химического оружия на территории Сирии. Тиллерсон утверждает, что последняя химическая атака зафиксирована двумя дня ранее, в итоге нападения получили ранения около двух десятков человек, в том числе и детей. Глава Госдепартамента обвиняет Москву в нарушении обещания являться гарантом соглашения между Дамаском и Вашингтоном по уничтожению химического оружия. Данный договор был заключен еще пять лет назад.
Никита Готский
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