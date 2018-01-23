Эрдоган в среду по телефону переговорит с Трампом

Глава Турции Реджеп Эрдоган в телефонном режиме проведет беседу с лидером США Дональдом Трампом. Официальных заявлений о теме разговора руководителей государств нет. Информацию о беседе президентов сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Домбровский Сергей

По мнению политологов, Эрдоган и Трамп обязательно коснутся в диалоге операции «Золотая ветвь», которую начала Анкара на территории Сирии против военизированных подразделений курдов. Ранее в Вашингтоне рекомендовали Турции не сильно переусердствовать в борьбе с членами организации «Демократический союз». В Анкаре отрицательно отнеслись к этим словам и советовали США следить за собой, намекая на боевую операцию в Афганистане.На данный момент отношения между США и Турцией неоднозначные. Каждая сторона отстаивает собственные интересы. Вашингтон без воодушевления принял тот факт, что Анкара закупила у России ракетные комплексы. Эрдоган назвал это приобретение необходимым для обеспечения безопасности страны.