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| | Эрдоган в среду по телефону переговорит с Трампом

Эрдоган в среду по телефону переговорит с Трампом

Вчера, 21:44
Глава Турции Реджеп Эрдоган в телефонном режиме проведет беседу с лидером США Дональдом Трампом. Официальных заявлений о теме разговора руководителей государств нет. Информацию о беседе президентов сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Эрдоган в среду по телефону переговорит с Трампом

 

По мнению политологов, Эрдоган и Трамп обязательно коснутся в диалоге операции «Золотая ветвь», которую начала Анкара на территории Сирии против военизированных подразделений курдов. Ранее в Вашингтоне рекомендовали Турции не сильно переусердствовать в борьбе с членами организации «Демократический союз». В Анкаре отрицательно отнеслись к этим словам и советовали США следить за собой, намекая на боевую операцию в Афганистане.

На данный момент отношения между США и Турцией неоднозначные. Каждая сторона отстаивает собственные интересы. Вашингтон без воодушевления принял тот факт, что Анкара закупила у России ракетные комплексы. Эрдоган назвал это приобретение необходимым для обеспечения безопасности страны.
Домбровский Сергей
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