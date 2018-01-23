Глава ЦРУ: Ким Чен Ын будет шантажировать ядерным оружием

По мнению главы ЦРУ Майка Помпео, в КНДР не остановят испытания ядерного оружия, используя это как инструмент шантажа. США полагают, что Ким Чен Ыну потребуется арсенал оружия, который правитель Северной Кореи захочет испытать.

Майк Помпео, являющийся главой ЦРУ США, во время своего выступления в Вашингтоне сообщил, что, после анализа поведения правителя КНДР Ким Чен Ына, вполне ясно, что тот не остановится на испытании одной баллистической ракеты. Следующим логическим шагом со стороны Северной Кореи может быть создания арсенала, в который могут быть доставлены ракетоносители из различных мест.Помпео считает, что свой арсенал КНДР будет использовать с целью шантажа. При этом директор ЦРУ сообщает, что при невозможности решении вопроса дипломатическим путем, президенту США будет предоставлен более широкий спектр вероятных действий в случае крайнего обострения ситуации. Помпео отметил, что окончательное решение о военном вмешательстве может принять сам президент.